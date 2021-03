Paulo Fonseca arruma Luís Castro e está nos "quartos" da Liga Europa

JN Hoje às 20:07 Facebook

No duelo entre treinadores portugueses, voltou a ser mais feliz Paulo Fonseca, da Roma, que foi à Ucrânia vencer o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, por 2-1, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa, seguindo em frente na prova.

Juntamente com a Roma, seguem também para os quartos de final os ingleses do Arsenal e os espanhóis do Granada.

Depois do triunfo na capital italiana na semana anterior, por 3-0, o conjunto romano somou nova vitória em casa do adversário, fechando a eliminatória com um triunfo por 2-1.

Mayoral adiantou os transalpinos no marcador pouco depois do intervalo (48), mas Júnior Moraes empatou aos 59. Contudo, Mayoral deu nova vantagem conjunto orientado por Paulo Fonseca aos 72 minutos

Os gregos do Olympiacos, orientados pelo português Pedro Martins e com José Sá e Oleg Reabciuk no onze titular (Bruma entrou aos 63 minutos), foram a Londres vencer o Arsenal, por 1-0, com golo de El-Arabi, aso 51 minutos, mas foram eliminados, devido à derrota caseira por 3-1.

Nos "gunners" o português Cédric Soares não saiu do banco.

Os noruegueses do Molde ganharam, em casa, ao Granada, por 2-1, mas não conseguiu dar a volta à desvantagem de 2-0 da primeira mão há uma semana e são os espanhóis que avançam para os quartos de final.

Um autogolo de Vallejo deu vantagem ao Molde, mas Soldado, aos 70 minutos, empatou e complicou ainda mais as contas para os da casa, que viriam a fazer o segundo golo, de penálti, em cima dos 90.

Neste momento os ingleses do Tottenham, de José Mourinho, disputam o prolongamento na Croácia, frente ao Dínamo de Zagreb, depois do adversário ter igualado a eliminatória nos 90 minutos, com um bis de Orsic.