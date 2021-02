Paulo Fonseca atira Braga para fora da Liga Europa

JN Hoje às 21:51 Facebook

A AS Roma, treinada por Paulo Fonseca, eliminou o S. C. Braga da Liga Europa, ao somar nova vitória na segunda mão dos 16 avos de final, desta feita, por 3-1.

Depois do triunfo no Minho, por 2-0, a tarefa do conjunto comandado por Carlos Carvalhal já estava difícil e com o decorrer do encontro o sonho europeu transformou-se num pesadelo.

O avançado bósnio Edin Džeko voltou a fazer mossa nos guerreiros, ao apontar novamente o primeiro golo do desafio, aos 24 minutos, um tento que representou um duro golpe para os portugueses.

Aos 72 minutos, o médio Lorenzo Pellegrini falhou uma grande penalidade, mas o segundo golo da Roma chegaria pouco depois, por Carles Pérez, aniquilando qualquer réstia de esperança.

Um autogolo de Bryan Cristante, aos 88 minutos, permitiu ao Braga reduzir para 2-1, mas Mayoral fez o 3-1 aos 90+1.

Com este desfecho, a Roma segue para os oitavos de final.