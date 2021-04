Paulo Fonseca, Bruno Fernandes e Cédric nas "meias" da Liga Europa

JN Ontem às 22:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Manchester United do português Bruno Fernandes, o Arsenal de Cédric Soares e a AS Roma orientada por Paulo Fonseca garantiram, esta quinta-feira, a presença nas meias-finais da Liga Europa, tal como o Villarreal.

Em Old Trafford, os "reds devils", que tiveram o internacional luso de início, somaram novo triunfo frente aos espanhóis do Granada, com Rui Silva na baliza, pelos mesmos números da primeira mão (2-0).

O avançado uruguaio Cavani abriu o marcador aos 6 minutos, com o segundo golo dos ingleses a surgiu aos 90, num lance infeliz de Vallejo, que marcou na própria baliza.

Por seu lado, os romanos também estão na fase seguinte, pese o empate caseiro (1-1) frente aos holandeses do Ajax. Brobbey adiantou os visitantes, mas Dzeko igualou para os italianos aos 72.

Já o "submarino amarelo" voltou a vencer os croatas do Dínamo Zagreb, desta feita por 2-1, depois do 1-0 na primeira mão. Alcácer, aos 36 minutos, e Gerard Moreno, aos 43, adiantaram o Villarreal no marcador, com ​​​​​​​Orsic a reduzir aos 74.

Depois do empate a um golo em casa no primeiro encontro dos quartos de final, os "gunners" foram a Praga derrotar o Slavia, por 4-0.

Pépé, aos 18, Lacazette, aos 21 (de penálti) e 77, e Saka, aos 24, foram os marcadores de serviço que colocaram os londrinos nas mais-finais. O português Cédric Soares esteve no banco e entrou aos 78 minutos.

PUB

Nas meias-finais, o Manchester United vai defrontar a AS Roma, enquanto o Arsenal mede formas com o Villarreal. Os jogos disputam-se a 29 de abril e 6 de maio.