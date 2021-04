Paulo Fonseca: "É um motivo de satisfação e orgulho para mim e para a Roma"

JN Ontem às 23:34 Facebook

Paulo Fonseca, treinador da AS Roma, viveu esta quinta-feira "uma noite que ficará para a história" ao apurar os transalpinos para as meias-finais da Liga Europa, após o empate a uma bola frente ao Ajax, na segunda mão dos "quartos".

"Uma noite que ficará para a história. Foi uma combinação quase perfeita", começou por dizer o técnico luso.

E continuou sobre a exibição da equipa: "Fizemos um ótimo jogo defensivamente. Tivemos mais problemas em Amesterdão, hoje [quinta-feira] controlámos bem os ataques. O Ajax é uma equipa muito forte, mas fizemos um bom jogo"

Paulo Fonseca estreia-se nas meias-finais de uma competição europeia. "Nunca cheguei a esta fase. É um motivo de satisfação e orgulho para mim e para a Roma. Estamos muito satisfeitos", salientou.

O futuro do treinador na AS Roma também foi abordado. "Não sei. Sei que no próximo jogo serei o treinador da Roma. Não estou preocupado com meu futuro", assinalou.