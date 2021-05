Paulo Fonseca: "Mourinho fará um grande trabalho na Roma"

JN/Agências Hoje às 16:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Fonseca, treinador da Roma, referiu esta quarta-feira que o compatriota José Mourinho, que o vai suceder no cargo na próxima época, vai fazer "um grande trabalho" no clube italiano.

"Para mim, o profissionalismo é um valor sagrado. Estou bem, estou com a mesma motivação com que cheguei no primeiro dia. Estou motivado, quero dar o meu melhor pela Roma até ao fim. Mourinho é um grande treinador, todos nós sabemos isso e fará um grande trabalho na Roma", afirmou Paulo Fonseca.

Na terça-feira, Mourinho foi anunciado como o novo treinador da Roma, a partir da próxima temporada, tendo assinado um contrato válido até junho de 2024, ocupando o lugar de Paulo Fonseca, que vai abandonar o clube após dois anos no cargo.

Em conferência de imprensa de antevisão do embate de quinta-feira, com Manchester United, da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, Paulo Fonseca admitiu que vai ser "muito difícil" recuperar dos quatro golos de desvantagem, mas lembrou que no futebol "tudo pode acontecer".

"Obviamente, não é fácil vencer o Manchester United por 4-0, mas nada é impossível. Tenho fé. Espero um jogo difícil. Enfrentar o Manchester United é sempre difícil, mas queremos vencer e vamos lutar até o fim", garantiu o treinador, de 48 anos.

Na primeira mão, em Old Trafford, os "red devils" venceram por 6-2, com dois golos do médio internacional português Bruno Fernandes.