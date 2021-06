Paulo Fonseca perto de assinar pelo Tottenham

JN Hoje às 21:52 Facebook

O treinador português Paulo Fonseca está perto de rubricar contrato com os ingleses do Tottenham, apurou o JN.

O técnico abandonou o comando dos italianos da AS Roma no final desta temporada e o os "spurs" estão em negociações avançadas para formalizarem o vínculo.

A formação "giallorossi" anunciou a 4 de maio que não contava com Paulo Fonseca - que conduziu a equipa às meias-finais da Liga Europa -, para a temporada 2021/22, e no mesmo dia revelou que o novo treinador seria outro português, José Mourinho, que duas semanas antes tinha sido despedido do emblema londrino.