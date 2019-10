Paulo Fonseca: "Quem não aguentar a pressão, que vá plantar batatas"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador português Pauli Fonseca fez a antevisão ao encontro com o Cagliari e abordou a pressão à volta dos jogadores da Roma.

Depois de Nainggolan, médio do Cagliari, ter dito que "havia poucos jogadores com personalidade na Roma" e garantir que o ambiente do estádio Olímpico não vai afetar os jogadores, Paulo Fonseca foi confrontado com as declarações mas preferiu não responder.

"Não quero comentar as palavras de Nainggolan. Acho que há uma tentativa de começar o jogo na véspera", começou por dizer em antevisão ao encontro. Já quando questionado sobre a pressão à volta da equipa da Roma, o treinador português teve uma saída, no mínimo, curiosa.

"Quem não gostaria de viver com este tipo de pressão? Quem não conseguir aguentar, não pode ser jogador. Vejo sempre o apoio constante dos adeptos, que nos seguem mesmo fora. É algo que temos de apreciar. Há pressão em todo o lado quando se quer ganhar. Quem não aguentar a pressão, que compre um terreno e vá plantar batatas para viver mais tranquilo", atirou.