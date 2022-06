Paulo Fonseca tem novo clube e Gonçalo Ramos pode-se juntar à Roma

Treinador português assinou um contrato de duas temporadas com o Lille, depois da aventura na Roma. Em Itália, diz-se que José Mourinho pretende a contratação de Gonçalo Ramos junto do Benfica.

Lille: ​​​​​​​Paulo Fonseca está de novo no ativo. Depois de percursos na Roma, Shakhtar Donetsk, Braga, Paços de Ferreira e F. C. Porto, o treinador português tem uma nova aventura em França. Paulo Fonseca assinou um contrato válido até 2024, ou seja, para as próximas duas temporadas.

AS Roma: José Mourinho poderá ter mais um reforço proveniente do futebol português. Depois de na última temporada Sérgio Oliveira ter-se juntado à Roma pelo F. C. Porto, agora Gonçalo Ramos poderá trocar o Benfica pelos romanos. O jornal "Tuttosport" escreve esta quarta-feira que o jovem avançado de 21 anos interessa a Mourinho, que já pediu a Tiago Pinto para avançar na contratação. Gonçalo Ramos tem um valor de mercado de 14 milhões de euros.

Inter de Milão: ​​​​​​​Bom filho à casa torna. Cerca de um ano depois de se ter transferido para o Chelsea por mais de 100 milhões de euros, Romelu Lukaku está de volta ao Inter de Milão, clube que antecedeu à aventura nos londrinos. O avançado belga chega emprestado por uma temporada a troco de cerca de oito milhões, após uma época difícil em Stamford Bridge. Em 44 jogos pelo Chelsea apontou 14 golos, muito abaixo dos números mostrados em anos anteriores. Em 95 jogos pelo Inter apontou 64 golos e foi uma peça importante na conquista da Liga italiana em 2020/21.

Barcelona: A novela relativa a Robert Lewandowski ainda corre muita tinta. O jornalista Fabrizio Romano avançou esta quarta-feira que o Barcelona apresentou junto do Bayern Munique uma proposta de 40 milhões de euros mais objetivos pelo avançado polaco. Recorde-se que Lewandowski tem mais um ano de contrato com os alemães mas já demonstrou publicamente a intenção de sair do clube bávaro.

Tottenham: Antonio Conte pretende continuar a reforçar o plantel dos "spurs". O principal alvo no momento é o avançado brasileiro Richarlison, a principal figura do Everton. segundo Fabrizio Romano, o Tottenham já acordou os termos contratuais com o atacante e agendou um reunião com o Everton para finalizar a contratação do jogador. Ao serviço dos "toffees", Richarlison realizou 153 partidas e apontou 53 golos.

PSG: Renato Sanches é visto como uma prioridade para o Paris Saint-Germain. Luís Campos, novo conselheiro para o futebol da formação francesa, e Christophe Galtier, treinador recém contratado, veem o médio português como uma peça importante para o futuro do clube. As conversações com o Lille e com Renato Sanches já estão a decorrer com vista em assegurar o antigo jogador do Benfica, que tinha quase tudo acordado com o AC Milan, até surgir o interesse do PSG.

Vizela: ​​​​​​​O médio Claudemir renovou contrato com o Vizela até junho de 2023, depois de se apresentar para exames médicos e testes físicos referentes ao arranque da temporada 2022/23.

Estrela da Amadora: O defesa direito Sérgio Conceição, antigo capitão do Estrela da Amadora reforçou os belgas do Seraing, anunciaram esta quarta-feira os dois clubes.