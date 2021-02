Paulo Fonseca: "Temos de ter muito cuidado com esta equipa do Braga"

JN Hoje às 20:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Fonseca, treinador português da AS Roma, mostrou-se satisfeito como triunfo (2-0) em Braga, na primeira mão dos 16 avos de final, mas mostra-se cauteloso para o segundo encontro.

O técnico começou por reconhecer a dificuldade em adaptar a equipa para fazer face às ausências de Smalling e Kumbulla. "Foi difícil encontrar soluções para a saída dos nossos centrais. Tivemos que adaptar vários jogadores, mas a equipa esteve sempre bem. Tenho muita preocupação. Há muitos centrais de fora neste momento. O jogo foi muito exigente do ponto de vista físico. O campo estava muito, muito pesado", anotou Paulo Fonseca.

O facto de sair de Braga sem sofrer golos é para o treinador luso dos romanos algo "muito importante". "A equipa esteve muito bem do ponto de vista defensivo. Este jogo teve dificuldades que não é fácil contrariar, como o controlo da profundidade. O Braga metia cinco jogadores em cima da nossa linha defensiva na primeira parte. Mas o Braga praticamente não criou oportunidades para marcar, mesmo num período em que teve mais bola", considerou.

Apesar da vantagem de 2-0, Paulo Fonseca é comedido os festejos. "É um passo importante vencer fora por 2-0, mas temos de ter muito cuidado com esta equipa do Braga. Não queremos ser surpreendidos no Olímpico", finalizou.