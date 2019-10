Paulo Fonseca vê suspensão reduzida para um jogo

JN Hoje às 18:15 Facebook

Twitter

Partilhar

Paulo Fonseca viu, esta quinta-feira, a suspensão na Liga italiana ser reduzida de dois para um jogo, pelo que o treinador da Roma ficará ausente do banco contra a Sampdoria, mas regressa contra o AC Milan.

O Comité de Apelo da Federação Italiana de futebol tomou a decisão depois de ouvir o treinador, expulso a 6 de outubro após um jogo contra a Udinese, mas manteve a multa de 20 mil euros.

Naquele jogo, da sétima jornada do campeonato e que terminou empatado 1-1, Paulo Fonseca contestou a arbitragem, nomeadamente a atuação do VAR, e acabou por ser expulso após um golo anulado à Roma, já no período de descontos.

A anulação do golo, por pretensa falta de Kalinic, provocou a ira de Paulo Fonseca, que assim que o jogo acabou irrompeu pelo relvado para pedir satisfações ao árbitro e acabou por receber ordem de expulsão.