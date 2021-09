Paulo Freitas lança farpa aos dragões

Hoje às 18:42 Facebook

Na sequência da derrota com a Oliveirense (1-3), que marcou o arranque da Elite Cup, torneio de pré-temporada, Paulo Freitas, treinador do Sporting, atirou-se à arbitragem, lançando uma farpa ao F. C. Porto.

"O que nos fizeram hoje foi uma falta de respeito. Não perdemos por causa da arbitragem, não estou a arranjar desculpas. O último jogo da temporada passada (contra o FC Porto) foi apitado por um destes árbitros (Pedro Silva) e esteve aqui hoje a pensar que ainda estava no Dragão. Foi isso que aconteceu e este tipo de coisas não pode acontecer. No próximo fim de semana vamos ver ainda mais coisas", afirmou o técnico leonino.

Com esta derrota os leões apenas podem aspirar a conseguir um lugar entre o 5.º e o 8.º, sendo que no próximo embate vão defrontar o derrotado do jogo entre Barcelos e Tomar.