Paulo Futre e os dérbis com o Boavista: "Chamavam-me de tudo menos de pai"

Paulo Futre revelou que ouvia alguns comentários menos positivos nos encontros contra o Boavista, enquanto jogador do F. C. Porto, mas que os dérbis da cidade Invicta eram sempre mágicos. Artur, que representou os dois clubes, fala também em jogo especial.

Na véspera do dérbi da cidade Invicta entre o Boavista e o F. C. Porto, o JN falou com dois antigos jogadores de ambas as equipas, que destacaram o ambiente "especial" num jogo deste calibre.

"Marcar num dérbi é sempre interessante, a alegria e felicidade é sempre outra. Naquela altura estes jogos eram super quentes, por isso é que tenho uma grande admiração pelo Boavista. A pressão era muita e o jogo não te deixava dormir bem na véspera, tinhas de tomar meio comprimido para ajudar", começou por dizer Paulo Futre, ao JN.