Antigo jogador faz dois dérbis na carreira, um no José Alvalade em 1984 e outro na Luz em 1993, com golo a Ivkovic.

A vida dá muitas voltas e há sempre Futre metido ao barulho. É dia 10 Maio, está a dar o dérbi de Milão para a Liga dos Campeões e Futre entra no edifício da TVI com a boa disposição do costume: "Ruizinho, meu querido, como estás?"

Mal, o Milan já está a perder 2-0.

Eischhhhh, já sei já sei. És Milan?