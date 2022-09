Colchoneros e dragões unem-se no abraço a Paulo Futre

Paulo Futre, antiga estrela do F. C. Porto e Atlético Madrid, vai ser homenageado no Civitas Metropolitano, antes do encontro desta quarta-feira (20 horas), a contar para a primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

Após ter recuperado de um problema de saúde, que inclusive levou o antigo extremo a deixar de fumar, Paulo Futre foi convidado a assistir ao jogo na tribuna e verá imagens suas, da altura em que desfilava pelos relvados, com as camisolas de ambas as equipas, a serem exibidas nos ecrãs gigantes.

Futre deixou uma mensagem de agradecimento por esta homenagem nas redes sociais, onde revelou "estar sem palavras".

O Atlético de Madrid já confirmou a presença de "El Português", como era conhecido nas bancadas do antigo Estádio Vicente Calderón, onde jogou entre 1987/88 e 1992/93, conquistando duas Taças do Rei ao serviço dos "colchoneros", depois de brilhar ao mais alto nível de dragão ao peito.

Formado no Sporting, o atleta natural do Montijo rumou à Invicta em 1984/85