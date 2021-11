Paulo Jorge Pereira anunciou convocados para amigáveis

JN/Agências Hoje às 20:56 Facebook

Twitter

Partilhar

A Federação Portuguesa de Andebol, cujo selecionador é Paulo Jorge Pereira, divulgou, esta segunda-feira, a lista de convocados para os jogos particulares com Luxemburgo (3 novembro) e Alemanha (5). Dois encontros de preparação para o Campeonato da Europa 2022.

Portugal encontra-se no Grupo B do Europeu, onde vai defrontar a Islândia (14 janeiro), Hungria (16) e Países Baixos (18), todos os encontros em Budapeste, no início de 2022.

Confira a lista completa:

Guarda-redes: Diogo Valério (Gummersbach/Alemanha), Gustavo Capdeville (Benfica), Manuel Gaspar (Sporting);

Ponta Esquerda: Diogo Branquinho (F. C. Porto), Pedro Oliveira (Avanca);

Ponta Direita: Francisco Tavares (Sporting), Miguel Alves (F. C. Porto);

Lateral-Esquerdo: Alexandre Cavalcanti (Nantes/França), André Gomes (Melsungen/Alemanha), Salvador Salvador (Sporting);

PUB

Lateral-Direito: Angel Hernandez (Kuwait/Kuwait), Bélone Moreira (Benfica);

Central: André Sousa (Águias Santas), Miguel Martins (Pick Szeged/Hungria), Rui Silva (F. C. Porto);

Pivô: Luís Frade (Barcelona/Espanha), Victor Iturriza (F. C. Porto) e Tiago Sousa (Águas Santas).