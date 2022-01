Paulo Jorge Pereira: "Não estávamos fisicamente preparados"

JN/Agências Ontem às 22:30 Facebook

Nas declarações após a derrota com a Islândia (24-28), no Grupo B do Europeu, Paulo Jorge Pereira salientou as diferenças físicas como principal motivo para a derrota portuguesa.

"Nós não estávamos fisicamente preparados para este jogo, apesar de já estarmos à espera desta situação, mas a Islândia hoje foi melhor", começou por dizer o selecionador.

O treinador ficou satisfeito com o trabalho dos seus jogadores e parabenizou a seleção adversária, deixando tudo em aberto para o próximo jogo, no domingo. "Tenho que dizer que fizemos o nosso trabalho no máximo da nossa capacidade, mas hoje tenho que dar os parabéns à Islândia. Agora temos que preparar o jogo com a Hungria. Nós estamos vivos e podemos ganhar, apesar de ser muito difícil".

O selecionador adversário, Gudmundur Gudmundsson, mostrou-se agradavelmente surpreendido com a resposta portuguesa e destacou a evolução nos últimos anos. ""Foi um jogo muito bom. Tínhamos um grande respeito por Portugal, que tem bons jogadores e tem jogado muito bem nos últimos anos. Jogámos bem, e não é fácil jogar contra Portugal, que tem jogadores muito bons e inteligentes, e é a melhor equipa no mundo a jogar sete contra seis", afirmou o técnico.