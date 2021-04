Paulo Meneses candidato único às eleições do Paços de Ferreira

JN Hoje às 19:22 Facebook

O presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, encabeça a única lista a apresentar-se às eleições, findo o prazo de formalização de candidaturas.

Paulo Meneses avança para o quarto mandato na presidência do Paços de Ferreira, a juntar ao período de cerca de ano e meio em que substituiu Carlos Barbosa, assumindo o cargo, em 2014, e tornou-se no presidente há mais anos em funções no emblema pacense.

O atual presidente foi o único a formalizar a candidatura aos órgãos sociais do Paços para o biénio 2021/23, num prazo que terminou às 18 horas desta sexta-feira, e repete os elementos que o acompanharam no mandato que agora chega ao fim, nomeadamente Joaquim Ferreira, na presidência da assembleia geral (AG), e Carlos Alves, que volta a assumir o conselho fiscal.

A assembleia geral eleitoral está marcada para 1 de maio e decorrerá na entrada da bancada nova do estádio, de forma ininterrupta, entre as 10 e as 18 horas.