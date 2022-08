Paulo Pereira e a arbitragem: "Exibição sem influência no resultado final"

JN Hoje às 00:07 Facebook

Jogo nem sempre fácil de dirigir. Lance de Verón com Fatawu foi distração de principiante de Nuno Almeida. Exibição sem influência no resultado.

24 m

Contacto inevitável

Em lance com Otávio, Neto chega primeiro à bola e o contacto posterior é inevitável. Não há motivo para grande penalidade.



34 m

Merecia amarelo

Matheus Reis teve comportamento antidesportivo com um apanha-bolas e Nuno Almeida devia ter mostrado o cartão amarelo ao defesa.



41 m

Golo limpo

No golo de Evanilson, Taremi tem um contacto legal com Adán, portanto não há razão para invalidar o lance.



84 m

Bem ajuizado

Penálti de Adán sobre Galeno. O guarda-redes chega tarde à bola e só acerta nas pernas do brasileiro. Penálti indiscutível.



90+2 m

Erro crasso

Verón rouba a bola a Fatawu, sem falta, portanto o árbitro devia ter deixado seguir o lance e interromper apenas após a conclusão do mesmo. Como Verón fez golo, a situação ser