Paulo Pereira: "Estabelecer metas fáceis não acontece connosco"

Selecionador nacional de andebol projeta a participação de Portugal no Mundial que se disputa de 11 a 29 deste mês.

Portugal vai participar na quinta fase final consecutiva de uma grande competição internacional, entre Mundiais, Europeus e Jogos Olímpicos. Isso significa que a seleção já está entre a elite do andebol?

Significa que, para Portugal, estar nas fases finais começa a ser uma rotina. Mas isso não quer dizer que tenha sido fácil lá chegar. Pelo contrário. É bom recordar que, em 2021, fomos aos Jogos Olímpicos depois de passarmos um grupo com Croácia e França, duas das melhores equipas do Mundo. A qualificação para este Mundial também foi dificílima, com dois play-offs, diante da Suíça e Países Baixos. No andebol, ganhar por um golo ou perder por um é a diferença entre estar no céu e no inferno.

A seleção portuguesa está preparada para fazer melhor do que no Europeu do ano passado, na Hungria, onde sofreu três derrotas e foi eliminada na primeira fase?

A preparação nem tem comparação possível. Antes desse Europeu, tivemos 10 casos de covid, para além dos vários jogadores lesionados. Cheguei a estar sozinho na bancada a orientar treinos com três jogadores, para não ser infetado. Não conseguíamos treinar em condições. Nem vale a pena lembrar. Agora, tudo correu com normalidade e a expectativa para esta competição é tentar vivê-la como se fosse a primeira, embora muitos jogadores que vão participar neste Mundial já tenham estado em fases finais anteriores.