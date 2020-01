Paulo Pereira: "Marcelo Rebelo de Sousa voltou a ligar"

Hoje às 18:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O selecionador nacional de andebol não se deixou abater pela derrota frente à Alemanha (29-27), com que Portugal se despediu, este sábado, do Euro 2020. Paulo Pereira pretende, isso sim, ser recebido em apoteose no regresso ao país, marcado para amanhã.

"Estamos nos seis melhores da Europa, que é como estar nos seis melhores do mundo. Acho que devíamos [ter uma grande receção à chegada a Lisboa, no domingo]. Hoje, o senhor presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, voltou a ligar. Contei e foram cinco vezes [que telefonou ao selecionador durante o Euro2020]. Tem sido extremamente atento ao que estamos a fazer e toca-me que esteja tão perto e a enviar mensagens de apoio. Hoje, disse que está extremamente orgulhoso. Ele tem essa noção, espero que todos tenham", afirmou o selecionador nacional de andebol.

Ainda na Suécia, onde decorreu o jogo que deixou a equipa das quinas no sexto lugar da prova continental, Paulo Pereira assegurou que a "Europa pode contar com Portugal, mas não podemos parar, ainda temos de fazer muito no nosso país". Depois, o selecionador olhou ao pré-Olímpico, altura em que deixou uma mensagem aos clubes portugueses.

"Estou muito satisfeito com o que fizemos. Missão cumprida e a pensar já na próxima, o pré-olímpico. Vai ser muito duro. Vamos depender muito dos clubes. Se os jogadores estiverem preparados fisicamente, vamos poder competir com qualquer um. Mas todas as seleções estarão nas mesmas condições. Tenho uma relação excecional com clubes e treinadores. Tenho a porta aberta e vamos ter de estar mais em contacto para poder seguir de perto todos os atletas, para que se apresentem nas melhores condições", afirmou.