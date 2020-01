Paulo Pereira: "Vai ser um jogo de altíssima exigência, mas estamos tranquilos"

Hoje às 19:16 Facebook

O selecionador português, Paulo Pereira, espera um jogo de "altíssima exigência" com a Suécia, vice-campeã europeia, mas prometeu uma "resposta excecional" da equipa nacional no arranque do Grupo II da ronda principal do Euro2020.

"Vai ser um jogo de altíssima exigência, mas estamos tranquilos. Vamos fazer o nosso papel. Jogar como até agora, sem constrangimentos. De certeza que vamos dar uma resposta excecional", disse Paulo Pereira, na antevisão da partida de sexta-feira, que decorrerá na cidade sueca de Malmo.

O treinador reconheceu a "importância" de entrar a ganhar, uma vez que Portugal - tal como a Suécia - inicia a segunda fase da competição com zero pontos, ao contrário de três das seis seleções do Grupo II, que começam com dois pontos transportados da ronda preliminar, mas admitiu que não será tarefa fácil.

"[A Suécia] é uma seleção que tem ataque fortíssimo. Faz cerca de 40% dos golos em contra-ataque, portanto, vamos ter de correr de forma excecional na recuperação defensiva. Tem um jogo similar ao da Noruega e vamos tratar de estar melhor do que estivemos no jogo da Noruega nesse aspeto", observou.

Portugal perdeu por 34-28 com os noruegueses no último encontro do Grupo D da ronda preliminar, que se disputou em Trondheim, depois de já ter conquistado a qualificação para a segunda fase, graças às vitórias sobre a França (28-25) e a Bósnia-Herzegovina (27-24).

Tal como na partida com a Noruega, vice-campeã mundial, Portugal volta a defrontar uma seleção anfitriã, uma vez que o Europeu se disputa pela primeira vez em três países diferentes, que incluem ainda a Suécia e a Áustria, e Paulo Pereira não escondeu algum incómodo. "Jogamos duas vezes seguidas - com a Noruega e a Suécia - em que [o adversário] joga em casa. Amanhã, vão ser 12000 [adeptos]. Portanto, vamos ter cerca de 11.500 contra nós e 500 meio perdidos. Mas é assim que vamos crescendo", sustentou.

O selecionador advertiu que os jogadores portugueses precisam de aprender "a gerir este ruído", considerando que para disputar um Europeu é preciso "aprender a conviver com todo o tipo de dificuldades", com as quais os suecos também terão de lidar. "Vai ser um jogo de altíssima dificuldade, mas não temos nenhum tipo de obrigação. A Suécia é que está obrigada a ganhar em casa. E nós temos a obrigação de jogar de igual para igual", notou Paulo Pereira, que dedicou o treino desta quinta-feira a trabalhar, "sobretudo, a defesa".

O técnico elogiou também o central Jim Gottfridsson, que apelidou de "o cérebro da seleção sueca", que "tem um tiro em apoio fantástico e organiza muito bem o jogo", mas deixou o aviso: "Independentemente das características de cada equipa, acho que podemos intrometer-nos no meio deles e competir até ao final".

Selecionar Sueca aceita favoritismo mas estará atento a Portugal

Do lado da Suécia, o selecionador Kristjan Andresson aceitou o favoritismo que lhe foi atribuído pelo treinador português, mas advertiu que se vice-campeã facilitar, "Portugal aproveitará". "Há dois anos conquistámos a medalha de prata, por isso a pressão estará sempre do nosso lado. É uma pressão que fizemos por merecer e com a qual queremos continuar a conviver, porque queremos continuar a ter sucesso. É o que se chama ser favorito", afirmou Andresson.

Apesar das diferenças no historial entre as duas seleções - a Suécia tem quatro títulos mundiais, olímpico e europeus -, o treinador espera um jogo "muito difícil, tanto física, como mentalmente", deixando o aviso: "Sabemos que se não jogarmos bem, Portugal aproveitará". Andresson relativizou a importância do primeiro jogo no Grupo II, mesmo considerando que as duas formações vão iniciar a segunda fase da competição com zero pontos, ao contrário de três das seis seleções do Grupo II, que começam com dois pontos transportados da ronda preliminar.

"Há dois anos fomos às meias-finais com seis pontos, por isso as duas equipas têm possibilidade de seguir em frente, mesmo em caso de derrota. Mas é ligeira", disse o treinador, que também desvalorizou a vantagem de atuar em casa. O selecionador lembrou "o que isso serviu à Dinamarca", campeã mundial em título, cuja capital - Copenhaga - está à distância de 16 quilómetros e uma ponte de Malmö, e foi eliminada na primeira fase: "Não é um dado adquirido que vamos ganhar apenas porque temos o apoio do publico. É preciso jogar bem".