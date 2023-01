Paulo Rozeira: "A Liga pretende dar uma imagem de transparência"

Paulo Rozeira, diretor jurídico da Liga Portugal, elogia norma anticorrupção, em entrevista ao JN.

Pioneira em Portugal na certificação anticorrupção, a Liga Portugal encara a distinção com sentido de responsabilidade. Em entrevista ao JN, Paulo de Mariz Rozeira, diretor jurídico da entidade, dá conta da satisfação em relação à distinção e de alguns passos a seguir.

A Liga foi a primeira entidade desportiva do país certificada com uma norma anticorrupção. Foi em 2021 e renovou-a em 2022. Como viu a distinção?

Com grande sentido de responsabilidade, porque não basta alcançar a certificação, há que a manter e aplicá-la. Começou logo em 2015, quando entrou a Direção, presidida por Pedro Proença. Foi implementado um sistema de gestão de qualidade, na base do qual temos evoluído, na escadinha das certificações. Fomos a primeira liga europeia a conseguir e esse foi o processo mais exigente e mais trabalhoso. O que se tratou foi de uma forma de codificação das práticas corretas que a Liga já fazia, para sabermos por que regras nos geríamos. Coincidiu com o projeto de crescimento, que levou a que a Liga triplicasse o número de profissionais.