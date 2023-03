Paulo Sérgio: "A nossa equipa trabalhou muito"

Apesar da derrota diante do Sporting, o treinador do Portimonense destacou a boa exibição da equipa algarvia.

"O plano visava sair em transição, nesse aspeto ficámos um pouco aquém. Mas isso é fruto da categoria que o Sporting tem, com uma linha defensiva muito sólida e gente muito criativa na frente. A nossa equipa trabalhou muito, competiu, o que não é fácil, atendendo a estas duas realidades diferentes. Tivemos as nossas oportunidades para fazer golo. Só tenho de dar os parabéns aos jogadores pela atitude e pelo empenho na busca de um melhor resultado. Seja contra quem for procuramos o melhor resultado possível. Interrompemos uma sequência, mas sabemos reconhecer a qualidade do oponente e ver que soubemos fazer muita coisa bem feita", afirmou Paulo Sérgio.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo a contar para a 23.ª jornada da Liga. Paulinho marcou o golo do encontro e Pedro Gonçalves falhou uma grande penalidade. Com este triunfo, o clube de Alvalade, que somou a terceira vitória seguida, passou a somar 47 pontos, colocando-se provisoriamente a dois pontos do Sporting de Braga (terceiro) e a quatro do F. C. Porto (segundo), que têm menos um jogo. Já o Portimonense, que não perdia em casa há três jogos, mantém-se com 26 pontos, na 12ª posição, 10 acima do 16.º posto, de acesso ao play-off de permanência.