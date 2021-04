Paulo Sérgio: "Cometemos erros que deram os golos ao Benfica"

JN Ontem às 23:55 Facebook

Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, assume a responsabilidade da derrota frente ao Benfica, esta quinta-feira, em jogo da 28.ª jornada da Liga, reconhecendo que a equipa cometeu erros fatais.

"Há uma primeira em que o Benfica não teve oportunidades de golo, mas teve muita bola, e uma segunda parte, em que nós tivemos mais bola, mas cometemos erros que deram os golos ao Benfica. Não gostei da equipa na primeira parte, porque o Benfica estava com mais bola do que aquilo que preparei, e defendemos muito mal, principalmente no lance que deu o golo do empate. As coisas podiam ter sido melhores da nossa parte", analisou o técnico dos algarvios.

E continuou: "Na fase em que estávamos a impedir o Benfica de fazer o jogo que gosta de fazer, cometemos um erro grave que dá o 2-1. Lance também muito mal defendido da nossa parte e, depois, um terceiro golo com a mesma característica. Depois de estarmos a perder por 3-1, decidi gerir a equipa a pensar nos próximos jogos, o primeiro dos quais já na terça-feira com o Farense".

Paulo Sérgio refere que ainda procurou mudar o desenrolar da partida, mas o golo do Benfica alterou a estratégia. "No melhor momento que tivemos no jogo, cometemos erros capitais e o jogo foi para o lado do Benfica de forma facilitada. Tentei mudar as coisas e disse-o aos jogadores no intervalo, para podermos ser mais atrevidos, só que numa bola longa do Benfica, defendemos mal e isso mudou o sentido do jogo", apontou, assumindo "total responsabilidade pelo resultado".

O técnico do Portimonense realçou, ainda, que o lance do 1-2 foi precedido de falta. "Depois de ter visto as imagens, posso dizer que o segundo golo do Benfica é precedido de uma falta clara, com uma chapada no Maurício. São detalhes muito importantes que também ajudaram a desequilibrar a balança para o lado do Benfica", completou.