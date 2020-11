Paulo Sérgio deixa críticas: "Se o árbitro fosse rigoroso..."

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:39 Facebook

No rescaldo da derrota frente ao F. C. Porto no Estádio do Dragão, o treinador do Portimonense deixou críticas à arbitragem.

"Foi um momento muito importante para o F. C. Porto marcar a acabar o primeiro tempo. Fizemos uma partida muito competente mas marcada por detalhes. Defendemos bem o que tínhamos de defender, criámos algumas complicações e acabámos por sofrer esse golo de bola parada. Nesse lance há uma falta antes sobre o Dener, se fosse marcada não havia golo. E o árbitro se fosse rigoroso, ele tinha dado dois minutos de compensação, não havia canto e tínhamos saído a vencer para o intervalo. Foi um soco no estômago, foi duro", começou por dizer, apontando ainda alguns erros da equipa.

"Entrámos a dormir na segunda parte. Sofremos o 2-1 e o jogo mudou completamente. A equipa apresentou-se bastante bem, mas continuamos a cometer erros que nos penalizam bastante. Temos de crescer e temos de ser mais malandros", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-1), este domingo, o Portimonense, no Estádio do Dragão, na sétima jornada da Liga. Beto, Mbemba, Taremi e Sérgio Oliveira marcaram os golos do encontro.