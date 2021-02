Paulo Sérgio: "Demos dois presentes ao Sporting. Foram duas palermices"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:36 Facebook

O treinador do Portimonense afirmou, este sábado, que o resultado diante do Sporting foi "extremamente penalizador" para o que a equipa algarvia demonstrou em Alvalade.

"Acho o resultado extremamente penalizador para o que conseguimos fazer. O resultado penaliza tremendamente o Portimonense. O Sporting ainda não tinha rematado antes do golo. Tínhamos a lição bem estudada. Além disso, tivemos chegadas com perigo à área do Sporting, mas depois demos dois presentes que dificultaram a nossa tarefa. Na segunda parte, o Sporting teve um ou outro ataque prometedor. O 2-1 não saiu, o Sporting ficou confortável e foi gerindo o tempo com experiência. Queimou muito tempo de jogo e retirou-nos o ímpeto. Os jogadores fizeram um grande trabalho", começou por dizer Paulo Sérgio, deixando elogios à exibição da equipa de Portimão.

"Acreditei sempre até ao final que era possível marcar. Incentivei os jogadores na procura do golo que nos poderia colocar no jogo. Os jogadores fizeram uma partida tremenda com condições climatéricas difíceis. Fomos muito fortes na pressão, obrigámos o Sporting a bater na frente. Corremos riscos, mas compensámos esses riscos com trabalho. O golo não saiu. Foram dois erros, duas palermices da nossa parte. Quase tudo o que fizemos foi de positivo, com exceção daqueles dois momentos", concluiu.

O Sporting venceu (2-0), este sábado, o Portimonense em Alvalade, na 20.ª jornada da Liga. Leões marcaram os dois golos em quatro minutos e continuam sem qualquer desaire no campeonato.