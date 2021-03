Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:58 Facebook

O treinador do Portimonense reagiu, este sábado, ao desentendimento com Sérgio Conceição e vincou que a "bola bate no cotovelo" de Sérgio Oliveira antes do lance do primeiro golo do F. C. Porto.

"Quero pedir desculpa aos meus jogadores. Esta é a minha primeira expulsão e isso diz tudo. Sempre lhes disse para não se deixarem levar pelas emoções e foi o que eu fiz", afirmou Paulo Sérgio.