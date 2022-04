Paulo Sérgio fala em "desonestidade intelectual" sobre o jogo com o F. C. Porto

Treinador do Portimonense abordou pela primeira vez a derrota no Dragão por 7-0, onde alterou vários jogadores titulares.

Paulo Sérgio falou pela primeira vez sobre a derrota no Estádio do Dragão por 7-0, frente ao F. C. Porto, onde alterou várias opções habitualmente titulares. O técnico do Portimonense comentou uma publicação de Rui Vieira, treinador e antigo jogador que defendeu as escolhas de Paulo Sérgio, no Facebook.

"Quando se fala em poupanças, eu fui claro na flash. Falam em sete, é pura maldade. William, suspenso três jogos, Possignolo suspenso por cartão vermelho no jogo anterior, Wellington suspenso após festejo do golo marcado no jogo anterior (cinco amarelos), Pedrão não treinou com receio de lesão muscular", começou por escrever.

"Quem eu segurei no banco foi o Samuel (4 amarelos), jogou o Payam (internacional do Irão), o Ivan Angulo (quatro amarelos), jogou o Anderson (que tem vários jogos) e segurei o miúdo Relvas, que é um central que utilizo como lateral esquerdo desde a venda do Fali [Candé]. Com o Pedrão em dúvida para o Moreirense, segurei o possível único central para jogar com o Moreirense. O restante banco são sub-23... tal como o Relvas o é. Tirei estes três miúdos para facilitar a vida ao FC Porto. É muita desonestidade intelectual", comentou.

Paulo Sérgio lamentou ainda que "as pessoas analisem o futebol apenas pela perspetiva das cores clubísticas, assim é fácil", escreveu o técnico.