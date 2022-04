Paulo Sérgio fala em "mamões" e avisa: "Um dia a gente encontra-se"

Treinador do Portimonense garante ter a "ficha limpa" e comentou algumas críticas feitas à gestão do plantel no jogo no Estádio do Dragão.

Paulo Sérgio voltou a falar sobre os acontecimentos no Estádio do Dragão, em que o Portimonense perdeu por 7-0 frente ao F. C. Porto, num jogo em que fez várias alterações no onze habitual.

"Só o Portimonense é que está na minha cabeça e tenho a camisola bem vestida. São estes os interesses que defendo. Fiz sete alterações? Fiz, porque tinha três castigados e um emprestado. Há quem não conheça outros valores, mas eu tenho a ficha limpa e subi todos os degraus do futebol português. Esses mamões que puseram em causa a minha dignidade profissional, mas eu conheço a história deles e um dia a gente encontra-se", disse.

A partida frente ao Moreirense será "muito importante" para o treinador, visto que poderá ter peso na luta pela permanência na Liga. "Vamos fazer de tudo para que o Portimonense continue na Liga Bwin, na próxima época, mas sabemos que o Moreirense é um adversário de qualidade e está a atravessar um momento bastante positivo. Será mais um jogo difícil, como todos os demais, mas o nosso objetivo é só um", explicou.