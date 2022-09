Paulo Sérgio: "Fomos muito anjinhos"

O treinador do Portimonense admitiu que o primeiro golo do Sporting dificultou a tarefa aos algarvios que, segundo o técnico, deram "muito espaço" aos leões.

"Foi um jogo que ficou muito difícil para nós. Tínhamos uma ideia e um plano que estavam a funcionar. Não estávamos a permitir chances nos primeiros minutos, mas muito cedo, na sequência de uma bola parada, abriu o jogo para o Sporting. Isso dificultou-nos a tarefa, porque o Sporting trabalha muito bem a bola. Houve coisas que nunca foram bem feitas. Demos muito espaço ao Sporting para ligar o jogo. Ficámos muito aquém do que eu previa para este jogo. Demos essas vantagens. Há muito mérito do Sporting, mas fomos muito anjinhos. O resultado não abala a confiança, porque sabemos onde estão os erros e é trabalhar para melhorar e para fazer as coisas de outra forma", disse Paulo Sérgio.

O Sporting venceu (4-0), este sábado, em Alvalade, o Portimonense em jogo a contar para a sexta jornada da Liga. Trincão, com um bis, Pedrão, na própria baliza, e Nuno Santos marcaram os golos dos leões. Luís Neto lesionou-se e saiu do relvado em lágrimas. Com este triunfo, o segundo seguido, os leões subiram provisoriamente ao quinto lugar, com 10 pontos, a oito do líder Benfica. Após quatro vitórias seguidas, o Portimonense voltou a perder, mas manteve o quarto lugar, com os mesmos 12 pontos do campeão F. C. Porto, que ainda este sábado recebe o Rio Ave.