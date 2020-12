Paulo Sérgio: "Fomos simpáticos, mas há uma grande penalidade clara"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

O treinador do Portimonense lamentou a falta de atitude da equipa frente ao Benfica e deixou críticas à arbitragem, considerando que faltou assinalar uma grande penalidade.

"Não entrámos com todas as nossas capacidades, especialmente nos momentos sem bola. O Rafa desequilibrou, pegou na bola e nós acompanhávamos. Fomos simpáticos, não incomodámos e isso fez com que o Benfica nos complicasse a vida. Depois, começámos a ligar e a criar perigo. Segundo me disseram, fomos a primeira equipa a ter mais posse de bola do que o Benfica. Corremos riscos, o Benfica tem jogadores que podem desequilibrar. Conseguimos um golo, saio completamente desgostoso com o resultado", começou por dizer Paulo Sérgio.

O técnico apontou ainda um erro de arbitragem, salientado que houve um penálti que não foi assinalado.

"Nada me move contra a arbitragem. Há um erro. Quando não havia VAR, eu aceitava perfeitamente, mas com a possibilidade de recorrer às imagens, é mais difícil aceitar. Parece-me inequívoco que o Vlachodimos toca no Beto. Último lugar? É duro ao fim de 10 jornadas querermos resumir a nossa posição em 30 segundos numa resposta. Ninguém nos encostou às cordas e já fizemos jogos de mão cheia. Tivemos também algumas decisões, como a de hoje, que nos prejudicaram bastante. Precisamos de colocar dois ou três jogadores no grupo e estamos a trabalhar nisso para tornar o grupo mais forte. Com o que temos, vamos para a briga", concluiu.

O Benfica venceu (2-1), esta terça-feira no Estádio da Luz, o Portimonense na 11.ª jornada da Liga. Rafa esteve em destaque nos encarnados.