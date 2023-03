Paulo Sérgio irrita-se com adepto: "Arranco-te os olhos"

JN Hoje às 21:43 Facebook

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, irritou-se com um adepto no final do jogo com o Vizela, que a equipa de Portimão perdeu por 1-0.

"Houve um adepto que, particularmente, gritava mais do que os outros e me ofendia. Tem todo o direito de gritar para me mandar embora. Agora, para me ofender nos olhos, tem de ter um pouco de cuidado, porque a gente amanhã cruza-se e pode dar mau resultado", disse o treinador, mais tarde, aos jornalistas.

Num vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver Paulo Sérgio irritado a falar para as bancadas. "Arranco-te os olhos", gritou.

Veja o momento: