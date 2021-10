Paulo Sérgio: "Não se ganha na Luz sem uma ponta de sorte"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:10 Facebook

O treinador do Portimonense elogiou o Benfica, sublinhando que a equipa de Jorge Jesus tem um "futebol brilhante"

"O nosso compromisso é ser capaz de competir em qualquer terreno. A obrigação é trabalhar e fazer aquilo que treinamos. Tentámos jogar o mais alto possível e pressionar o Benfica. Estou curioso para ver os dados estatísticos. Não se ganha na Luz sem uma ponta de sorte. Eles têm um futebol brilhante, mas com entrega mantivemos a baliza a zeros. Na primeira parte, principalmente, tivemos também saídas muito boas para o ataque. A sorte esteve hoje do nosso lado", começou por dizer Paulo Sérgio, explicando ainda as substituições.

"Mexi cedo na equipa para ter mais frescura. O Fabrício e o Aylton tiveram de tapar os três centrais do Benfica. E era importante parar o jogo nessa fase, porque o Benfica reentrou muito forte. O nosso banco de suplentes veio todo dos sub-23. O mais velho tinha 23 e os outros tinham 19, 20 e 21. O projeto é esse, dá-nos gozo, mas não quero ouvir falar sobre qualificação europeia. Vamos fazer o nosso caminho", concluiu.

O Portimonense venceu (1-0), este domingo, o Benfica, no Estádio da Luz, na sétima jornada da Liga. Lucas Possignolo marcou pelos algarvios. Encarnados tiveram um golo anulado. Com este resultado, a equipa encarrnada mantém-se com 21 pontos, ficando com apenas um de vantagem sobre os perseguidores F. C. Porto e Sporting, campeão em título, que venceram no sábado Paços de Ferreira e Arouca, respetivamente.