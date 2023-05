Paulo Sérgio: "Oferecemos os golos ao Benfica com erros infantis"

O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, lamentou os erros da equipa diante do Benfica.

"Não há muito a dizer quando concedemos cinco golos. Temos de dar os parabéns ao adversário que foi muito superior e temos de olhar para nós. Oferecemos os golos com erros infantis e arriscámos em situações que não era necessário arriscar. A responsabilidade é minha. Parabéns ao adversário. Todos sabemos da qualidade do Benfica. Acabámos por oferecer o jogo na forma como concedemos erros infantis. Basta olhar para os golos. Tentámos dar a volta ao jogo com o golo do Pedrão e tivemos uma ocasião para marcar, mas o Benfica marcou logo de seguida. Poderíamos ter reentrado na partida quando estava 3-1, no lance do Matos para o Yony. Mas cometemos erros infantis e oferecemos lances que o Benfica aproveitou", começou por dizer o Paulo Sérgio, apontando baterias já para o próximo jogo.



"Somos profissionais e temos de estar prontos para competir por pontos. Montámos um plano para isso hoje, mas ficámos fora da partida pela forma como defendemos determinados lances. Tivemos alguns ataques prometedores, mas o Benfica aproveitou cada erro nosso e ficámos fora da partida. Temos de limpar a cabeça. Para a semana há mais", concluiu.

O Benfica venceu (5-1), este sábado, em Portimão, o Portimonense em jogo da 32.ª jornada da Liga. Grimaldo, Filipe Relvas, na própria baliza, Pedrão, Gonçalo Ramos e Musa, este em dose dupla, marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, o clube da Luz chegou aos 83 pontos, mais sete do que o segundo, F. C. Porto, e pode festejar já nesta ronda o título, caso os dragões percam no domingo com o Casa Pia. Já o Portimonense ocupa o 13.º lugar, com 34 pontos, já com a permanência assegurada.