Paulo Sérgio vai continuar no Portimonense

Treinador renova com o emblema algarvio, que fechou a última edição da Liga no 13.º lugar. Novo acordo deverá ser válido até 2024.

A possibilidade de Paulo Sérgio se manter no comando do Portimonense vinha sendo colocada, sobretudo, após a confirmação da manutenção na Liga por parte do emblema algarvio.

Na antevisão ao jogo com o Marítimo, referente à última jornada do campeonato, o treinador abordou o tema, referindo que vinha "conversando todos os dias" com os responsáveis pela SAD do Portimonense, atirando para esta semana uma decisão.

A oficialização do acordo deve acontecer em breve, com o técnico a renovar até 2024.

Paulo Sérgio chegou ao Portimonense a meio da época 2019/2020, na qual o clube apenas se manteve na Liga em virtude da despromoção administrativa do V. Setúbal.

Desde aí, o treinador, de 54 anos, alcançou sempre o objetivo da manutenção, esta época com maior tranquilidade, após uma primeira volta de grande nível.

Pelo meio, lançou vários jovens talentos que renderam negócios rentáveis à SAD liderada por Rodiney Sampaio, como Beto (Udinese), Lucas Fernandes (Botafogo) ou Bruno Tabata (Sporting), entre muitos outros.