Paulo Sousa com lugar em risco no Flamengo

Ao fim de apenas 14 jogos como treinador do Flamengo, o técnico português está em risco de sair e até pode não orientar o Mengão no encontro com o Sporting Cristal da madrugada de quarta-feira

Oficializado no final de dezembro, a passagem de Paulo Sousa pelo Flamengo, sabe o JN, está próxima de ter um ponto final. O português liderou a equipa em 14 jogos até ao momento, tendo perdido a Supertaça Brasileira para o Atlético Mineiro nas grandes penalidades e, mais recentemente, o Campeonato Carioca para o Fluminense, contra quem também perdeu a Taça Guanabara.

As derrotas nas competições estaduais têm muito peso para a torcida do Mengão e Paulo Sousa terá tido também alguns problemas na gestão de balneário.