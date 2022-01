Paulo Sousa de partida para o Brasil: "Jesus não é fantasma"

André Bucho Hoje às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador português vai começar a aventura no Flamengo e elogiou Jorge Jesus, abrindo também a porta a reforços em breve.

Recebido por cerca de duas dezenas de adeptos do Flamengo no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, de onde partiu para o Rio de Janeiro, Paulo Sousa garantiu que o passado de Jorge Jesus no clube brasileiro em nada o afetará.

"O Jesus não é fantasma nenhum. É um muito bom treinador, tem vindo a demonstrá-lo, já falei com ele de todo o trabalho que fez, em especial no Benfica, por isso fantasma não é. É uma pessoa que se dedica, que gosta do que faz, que sempre demonstrou não só qualidade mas também paixão, como a que eu tenho, que vou expressar com as minhas ideias, a minha liderança, com a capacidade que eu e a minha equipa técnica temos, juntamente com o elenco. Hoje, o Flamengo é uma expressão máxima para ambicionarmos troféus", disse, antes do embarque.

O português abriu também a porta a novos reforços já em janeiro. "O elenco tem jogadores de muita qualidade, para mim é o melhor da América do Sul, mas somos obrigados a trabalhar mais que os outros. Mas vamos ter reforços, com certeza", garantiu.

A decisão de deixar a Polónia poucos meses antes do play-off de apuramento para o Mundial já está no passado para Paulo Sousa. "Sempre estive muito focado nas minhas decisões e sempre demonstrei que, quando as tomo, sou focado nelas e não no passado. Estou muito orgulhoso pelo que eu e o meu staff fizemos dentro das quatro linhas, fomos uma das equipas que mais golos marcou na qualificação para o Mundial, sempre fomos protagonistas. No momento em que tomei a decisão de abraçar um projeto com a grandeza do Flamengo, passou para aí o foco", explicou.

Marcos Braz quer fazer história com Paulo Sousa

Paulo Sousa, de resto, chegou acompanhado do vice-presidente do Flamengo Marcos Braz, mostrando-se muito satisfeito com a escolha e com a decisão do treinador. "O nosso objetivo em Portugal era a contratação de um técnico. Por razões óbvias, tivemos de fazer outras operações. Depois foi escolher o caminho que vai levar o Flamenego às vitórias. Acreditamos no trabalho do Paulo e da comitiva dele", assumiu, abordando depois a relação com Jorge Jesus.

PUB

"O Jesus foi um grande treinador, que é meu amigo, mas hoje, pontualmente, está no passado. O treinador é o Paulo, é com ele que vamos fazer as reuniões e é com ele que vamos ganhar os títulos. Tenho um respeito muito grande pela história que vivi com o Jesus e agora quero ter muito respeito pela história que vou viver com o Paulo", atirou, deixando uma garantia para o futuro. "Enquanto for vice-presidente do futebol do Flamengo, vou olhar para Portugal."