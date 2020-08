Paulo Sousa deixa comando técnico dos franceses do Bordéus

JN/Agências Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Paulo Sousa rescindiu contrato com o Bordéus, confirmou esta segunda-feira à Lusa a assessoria do treinador.

Paulo Sousa, de 49 anos, deixou o clube ao qual chegou em março de 2019, devido ao incumprimento com o projeto desportivo proposto, explicou a mesma fonte, acrescentando que o português já tinha assumido a vontade de rescindir o contrato que o ligava ao clube até 30 de junho de 2022.

"A nossa aventura em Bordéus termina hoje. Os nossos sonhos e objetivos não se realizaram, mas vamos manter para sempre este clube e esta cidade nos nossos corações. Um dos nossos maiores esforços criar uma cultura de vitória, não só na equipa, mas em todo o clube e nos seus adeptos", escreveu Paulo Sousa na página oficial na rede social Facebook.

O antigo médio destacou a "grande disponibilidade, coragem, empenho, união e fidelidade" dos seus jogadores, naquela que foi a sua primeira experiência no futebol gaulês. "Desde o meu primeiro dia ao serviço do Bordéus, disse com convicção que o mais importante, que a alma do clube, são os adeptos. Hoje, na minha despedida, deixo este recado: continuem a lutar por este gigante adormecido", concluiu.

O antigo médio de Benfica, Sporting, Juventus, Borussia Dortmund, Inter Milão, Parma, Panathinaikos e Espanyol estreou-se como treinador nas seleções jovens portuguesas, seguindo-se passagens por Queens Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Telavive, Basileia, Fiorentina e Tianjin Quanjian.

No historial como técnico, Paulo Sousa sagrou-se campeão na Suíça (2014/15) e em Israel (2013/14), tendo ainda conquistado uma Taça de Israel (2013/14), uma Taça da Liga húngara (2011/12) e duas Supertaças da Hungria (2011/12 e 2012/13).

O francês Jean-Louis Gasset é o novo treinador do Bordéus, tendo assinado contrato para as próximas duas temporadas.