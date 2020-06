Hoje às 15:26 Facebook

Nas últimas horas, Paulo Sousa tem sido associado como possibilidade para suceder a Bruno Lage no comando técnico do Benfica, mas fonte da assessoria do treinador do Bordéus desmente, ao JN, a existência de contactos e garante que o técnico português "está focado" no clube francês.

Paulo Sousa vai cumprir a terceira época no Bordéus e já está a trabalhar na pré-temporada.