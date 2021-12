Paulo Sousa é treinador do Flamengo

JN Hoje às 20:31 Facebook

O clube carioca avançou, esta quarta-feira, que o português Paulo Sousa é o novo treinador do Flamengo, tendo assinado vínculo para as próximas duas épocas.

O técnico já falou à imprensa sobre o novo clube, depois de ter oficializado a saída do comando técnico da seleção da Polónia. "A expectativa é boa. É um clube extraordinário, grande, que respira vitória e temos de criar a nossa cultura diariamente", foram as primeiras palavras de Paulo Sousa como técnico do Flamengo.

Instado a apontar as principais estrelas no plantel, o treinador luso optou por enaltecer o papel que todo o grupo terá. "Todos eles vão ser muito importantes, há muitos jogos, a época vai ser longa. Houve jogadores que se distinguiram nos últimos anos, mas todos eles vão ser muito necessários e o compromisso de todos que nos vão levar a cumprir os objetivos, que são o de criar muita emoção em todos os nossos adeptos com vitórias constantes", salientou.

Paulo Sousa falou também sobre os motivos que o levaram a trocar a seleção polaca pelo Mengão. "A grandeza do clube e as próprias expectivativas de ganhar num clube que tem essa ambição constante. Temos a mesma ambição", acrescentou.

O novo treinador dos rubro-negros revelou também que já está a trabalhar na preparação da nova temporada, cujo início dos treinos está marcado para 10 de janeiro. "Já começamos a fazer algumas coisas, a reunir várias documentações e com o meu staff a programar e planificar algumas coisas, mesmo das sessões de treinos para podermos enquadrar toda a equipa de trabalho que já existe no clube para podermos fazer o melhor trabalho com os nossos jogadores", explicou Paulo Sousa, completando sobre a duração do vínculo: "O contrato é de dois anos".

O técnico luso já se manifestou nas redes sociais sobre a ida para o Brasil. "Alô, Maior Torcida do Mundo! É para vocês que escrevo. Faço-o com muito orgulho, muita satisfação por realizar o sonho de representar um clube com a grandeza incomparável, o Clube de Regatas do​​​​​​ Flamengo", escreveu nas contas oficiais que tem nas redes sociais Twitter e Instagram.

E continuou: "É hora de trabalhar muito para dar alegrias, títulos e apaixonar os mais de 40 milhões de torcedores em torno do time. Jogaremos juntos! Saudações Rubro-Negras!".