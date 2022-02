Paulo Sousa perde a Supertaça brasileira

JN Hoje às 21:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Atlético Mineiro conquista o troféu no desempate por grandes penalidades e deixa o treinador português sem o primeiro título à frente da equipa carioca.

Foi só ao fim de 90 minutos e uma maratona de 24 grandes penalidades que se decidiu o vencedor da Supertaça brasileira, o primeiro troféu em disputa no Brasil.

A sorte sorriu ao campeão Atlético Mineiro, que derrotou o Flamengo (2-2 no tempo regulamentar) e assim privou Paulo Sousa do primeiro troféu à frente da equipa carioca.

O "Fla" ainda chegou a estar à frente do marcador, depois de ter anulado o golo inaugural do Atlético Mineiro, mas consentiu a reviravolta na segunda parte, com o ex-portista Hulk a levar todas as decisões para o desempate por penáltis.

Aí, foi mais forte o "Galo", mas só na 12.ª série de remates, já depois de os dois guarda-redes terem sido obrigados a tentar a sorte. Um falhanço de Lázaro deitou tudo a perder para Paulo Sousa e garantiu a conquista para o Atlético Mineiro.