Paulo Sousa quer ficar na história do Flamengo

Hoje às 17:40 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico foi oficializado no clube brasileiro. Estreia acontece no final do mês, com o início do Campeonato Carioca.

Paulo Sousa não poupou nas palavras na apresentação como novo treinador do Flamengo, falando numa "oportunidade que nem sempre aparece na vida de um treinador". Entre a "torcida" e o sistema de jogo idealizado, falou sobre Jorge Jesus, da saída da seleção da Polónia e garantiu que quer "estar presente na história do clube".

Os contornos que mediaram a chegada de Paulo Sousa ao Mengão foram dignos de novela. O técnico, que até aqui comandava a Polónia, deixou-se levar pelo "entusiasmo e a grandeza do clube" carioca e decidiu mudar-se para o outro lado Atlântico.

"É um clube que investiu para ganhar e essa é uma pressão positiva, porque também quero viver esses títulos", garantiu, na apresentação, durante a qual o nome de Jorge Jesus foi, claro está, invocado. "Fez um trabalho extraordinário, que enriquece ainda mais a qualidade do treinador português", comentou Paulo Sousa, que enalteceu ainda a "escola portuguesa" de técnicos, "com boa capacidade de gestão de recursos humanos".

É também isso que pretende fazer no Flamengo, "um dos, ou até mesmo o melhor elenco da América do Sul, que vai melhorar muito", acredita o técnico. Salientado que "o esquema não é o mais importante", o treinador espera que a sua equipa tenha "boa capacidade de controlo" em campo, com uma dinâmica forte.

Sobre a cobrança dos adeptos, ou "torcida" como Paulo Sousa se lhe referiu, o treinador vê-a como natural. "A pressão no Flamengo é diária, faz parte da nossa vida. A melhor forma de encarar isso é jogando bem e ganhando jogos", atirou.

A estreia de Paulo Sousa no banco do Mengão dá-se no final do mês de janeiro, quando arranca o Campeonato Carioca. O primeiro teste de fogo acontece a 20 de fevereiro, com a Supertaça brasileira, diante do campeão Atlético Mineiro.