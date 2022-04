Paulo Sousa vence duelo com Caixinha e bicampeão Abel goleia na Libertadores

JN/Agências Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Os treinadores portugueses Abel Ferreira, do Palmeiras, e Paulo Sousa, do Flamengo, venceram na segunda jornada e assumiram a liderança dos respetivos grupos da Taça Libertadores.

O Palmeiras, bicampeão em título, "atropelou" na terça-feira à noite o Independiente Petrolero, com a equipa paulista a golear a formação boliviana por 8-1, com sete dos golos marcados já na segunda parte.

O "verdão" chegou empatado ao intervalo, com golo de Zé Rafael, aos 41 minutos, em resposta ao golo madrugador de Jose Correa, aos seis minutos, mas Rafael Navarro tornou-se o homem do jogo, ao apontar um "póquer" (quatro golos), aos 47, 54, 56 e 78 minutos.

Raphael Veiga, que entrou apenas aos 66 minutos, ainda foi a tempo de "bisar", aos 86 e 90, num jogo em que também Rony, vindo do banco, marcou, aos 80.

O triunfo deixa o Palmeiras na liderança do grupo A, com seis pontos em dois jogos, à frente de Emelec, com um ponto e menos um jogo, Independiente Petrolero, com um ponto, e Deportivo Tachira, sem pontos e também menos um jogo.

No grupo H, o Flamengo de Paulo Sousa também somou a segunda vitória na competição, desta vez diante de um adversário mais difícil, os argentinos do Talleres Córdoba, treinados pelo também português Pedro Caixinha.

PUB

Paulo Sousa, cuja equipa tem sido muito contestada - depois de perder na final do campeonato carioca e entrar em falso no Brasileirão, com um empate -, foi superior no duelo com Caixinha, ao vencer por 3-1, isolando-se na liderança do grupo.

Pelos "rubro-negros" marcaram Gabriel Barbosa, de grande penalidade aos 11 minutos, e Everton Ribeiro, aos 26 e 60, enquanto na formação argentina Hector Fertoli reduziu perto do intervalo, aos 45+1.

O resultado coloca o Flamengo na liderança, com seis pontos, seguido de Talleres e Universidad Católica, ambos com três, e de Sporting Cristal, em quarto e último, sem qualquer ponto, com todos os clubes com as duas jornadas cumpridas.

Também na Libertadores, o Independiente del Valle, do treinador português Renato Paiva, recebe hoje os colombianos do Tolima, em jogo da segunda jornada do grupo D.