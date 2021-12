Paulo Sousa viu pedido de rescisão com a Polónia recusado

O treinador português é o principal candidato a assumir o Flamengo, tendo já efetuado o pedido de rescisão, mas a federação polaca recusou um acordo mútuo

Depois de a opção Jorge Jesus ter perdido força, o Flamengo virou atenções para Paulo Sousa, atual selecionador da Polónia. O próprio parece inclinado a aceitar a oferta, uma vez que já formulou o pedido de rescisão à federação polaca de futebol, mas esse requerimento não caiu bem ao presidente Cezary Kulesza, que está a pensar no play-off de acesso ao Mundial-2022, contra a Rússia, a 24 e 29 de março.

"Fui informado por Paulo Sousa que pretendia rescindir o contrato com a federação polaca, por comum acordo, devido a uma oferta de outro clube. Este é um comportamento extremamente irresponsável, e inconsistente com as declarações anteriores que o treinador teve. Portanto, recusei firmemente", afirmou o dirigente.

Paulo Sousa, de 51 anos, começou a carreira de treinador nas seleções jovens de Portugal, tendo passado depois por Queen Park Rangers, Swansea, Leicester, Videoton, Maccabi Telavive, Basileia, Fiorentina, Tianjin Quanjian, Bórdeus e seleção da Polónia.