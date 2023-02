Paulo Vítor internado de emergência no Hospital de Chaves

Rui Almeida Santos Hoje às 14:53 Facebook

Horas depois de ter defendido a baliza do Desportivo de Chaves em Vizela (0-0), para a Liga, Paulo Vítor foi internado, no sábado, de urgência, no hospital, revela o clube transmontano.

Numa nota publicada na sua página oficial no Facebook, o Desportivo de Chaves revela que o guarda-redes Paulo Vítor "deu entrada no Hospital de Chaves na manhã de sábado", onde "fez todos os exames necessários para aferir da sua condição de saúde".

Sem se alongar sobre os motivos que levaram ao internamento, que terá sido motivado por uma indisposição, o clube acrescenta que o futebolista "encontra-se, por uma questão preventiva, sob vigilância no Hospital".

"O departamento médico do GD Chaves está a acompanhar constantemente a evolução do estado de saúde do jogador", completa o clube flaviense.

Paulo Vítor, de 34 anos, disputou 22 jogos pelo Desportivo de Chaves, esta temporada. Na véspera de ser internado, defendeu a baliza dos transmontanos em Vizela, em jogo relativo à 20.ª jornada da Liga, que terminou empatado a zero.