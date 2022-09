Pausa das seleções abre porta a recuperações

Coates, Neto e St. Juste apontam à receção ao Gil Vicente, no dia 30

Primeiro foi St. Juste, a lesionar-se com o Frankfurt, depois foi Neto frente ao Portimonense, e no sábado, frente ao Boavista, Coates foi substituído após sentir um desconforto muscular. As lesões batem à porta dos leões, mas a pausa internacional dá espaço para recuperar os três centrais, que deverão estar aptos para o encontro com o Gil Vicente, marcado para dia 30 (19 horas).

St. Juste já trabalha no relvado e deverá ser o primeiro a treinar integrado, enquanto Neto está na fase final na recuperação da lesão ao joelho. A lesão muscular de Coates impediu-o de representar o Uruguai nesta paragem internacional, mas, ao que tudo indica, o problema não grave. Mais atrasado na recuperação está Jovane, que se lesionou no final de agosto.