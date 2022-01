Pé de Diogo Dalot teve de ser suturado após jogo com o Aston Villa

JN Hoje às 09:42 Facebook

O lateral português Diogo Dalot teve de ser suturado logo após o final do jogo entre o Manchester United e o Aston Villa, a contar para a Taça de Inglaterra.

O jogo entre o Manchester United e o Aston Villa (1-0), a contar para a Taça de Inglaterra, terminou da pior forma para o lateral direito português dos red devils. Durante a primeira parte, uma entrada dura de um adversário motivou um corte profundo no tornozelo direito do internacional português que, apesar das dores, aguentou o jogo até ao fim e só depois recebeu uma assistência médica mais interventiva, ao ponto da ferida ter de ser suturada.

Esta época, Diogo Dalot soma 13 jogos com a camisola do Manchester United, depois de na época passada ter estado em excelente plano ao serviço do Milan, em Itália, onde atuou a título de empréstimo. Aos 22 anos, soma quatro internacionalizações pela seleção portuguesa e esteve presente no último Campeonato da Europa.

O jogador está em dúvida para o duelo com o Aston Villa, em Birmingham, no sábado, a contar para o campeonato inglês.