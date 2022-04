Pé esquerdo de Fábio Vieira conduz dragão ao recorde

Miguel Pataco Ontem às 23:16 Facebook

Depois de ter sido decisivo no Bessa, médio marca dois ao Santa Clara e portistas voltam a ter seis pontos de vantagem no topo. Igualado o registo máximo de invencibilidade na Liga.

Um jogo, dois objetivos no bolso. Os dragões continuam tranquilos no topo da classificação e voltam a ter seis pontos de vantagem sobre o Sporting, a seis jornadas do fim. Pelo caminho, o triunfo frente ao Santa Clara também permitiu igualar o recorde de 56 jogos consecutivos sem perder no campeonato que o F. C. Porto partilha, a partir de agora, com o Benfica, que estabeleceu a marca entre 1976/77 e 1978/79. O pé esquerdo de Fábio Vieira descobriu o caminho da felicidade azul e branca.

Duas semanas depois de ter marcado o golo solitário que valeu o triunfo no dérbi da Invicta com o Boavista, Fábio Vieira voltou a surgir no onze - Taremi ficou no banco - e a escolha não podia ter corrido melhor. O internacional sub-21 português vestiu a pele de herói com duas conclusões de classe, que abriram caminho a um triunfo confirmado por uma recarga de Zaidu frente à antiga equipa.