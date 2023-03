Vídeo: "Pecco" Bagnaia vence GP de Portugal e festeja à Cristiano Ronaldo

O italiano Francesco "Pecco" Bagnaia venceu, este domingo, o Grande Prémio de Portugal, prova que abriu o Campeonato do Mundo de MotoGP e que fica marcada pela queda de Miguel Oliveira, abalroado por Marc Márquez logo na terceira volta e numa altura em que o português rodava na segunda posição.

Depois de uma recuperação espetacular em 2022, quando superou uma desvantagem de 91 pontos para se sagrar campeão do Mundo, Bagnaia entrou em 2023 ao ataque. Depois de, no sábado, ter conquistado a primeira corrida "sprint" da história do MotoGP, hoje foi tempo de somar a totalidade de pontos, numa corrida facilitada pelo incidente ocorrido pouco depois do arranque.

Miguel Oliveira assinou um arranque incrível, saltou de quarto para a liderança, mas acabou por ser ultrapassado por Bagnaia na volta 2. No entanto, o português estava em cima da Ducati do italiano, quando a manobra absolutamente inacreditável de Marquéz ditou a desilusão dos milhares de fãs portugueses que se encontram no Autódromo Internacional do Algarve.

Maverick Viñales, em Aprilia, foi segundo classificado no GP de Portugal, enquanto Marco Bezzecchi, em Ducati, fechou o pódio do primeiro Grande Prémio da temporada.

O campeão do Mundo fez questão de festejar à Cristiano Ronaldo em frente dos fãs portugueses: