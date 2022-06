Pedalada feminina promete espetáculo na Volta a Portugal

José Pedro Gomes Hoje às 19:43 Facebook

Segunda edição da prova para mulheres parte esta quinta-feira de Loures com pelotão mais alargado e competitivo.

Tudo a postos para o arranque da 2.ª Volta a Portugal feminina, que parte esta quinta-feira da região de Lisboa, numa viagem de 273,4 quilómetros, distribuídos por um prólogo e três etapas, até à meta final em Anadia, no domingo. Na linha de partida estarão cerca de 100 atletas, em representação de 17 equipas, entre quatro espanholas, duas britânicas e uma francesa, num pelotão mais diversificado e competitivo, que a edição do ano passado.

Raquel Queirós, ciclista olímpica que venceu a prova em 2021, não estará presente desta vez, entregando o favoritismo da corrida, entre as lusas, à jovem Sofia Gomes, de 18 anos, que no passado foi segunda classificada e está agora na equipa espanhola da Massi Tactic. Ainda no lote de candidatas ao triunfo está a veterana espanhola Iris Gómez, de 35 anos, que em 2021 foi terceira classificada.